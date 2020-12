Niet naar de kerk op kerstavond, maar naar het Pinkpopterrein voor drive-in-nachtmis

Bisschop Harrie Smeets van Roermond zal dan om tien uur ’s avonds op een podium een eucharistieviering opdragen. Belangstellenden kunnen deze vanuit hun auto volgen, waardoor de viering volledig coronaproof is, meldt het bisdom. Op het verharde gedeelte van het Megalandterrein, waar normaal het Pinkpopfestival gehouden wordt, is plek voor maximaal 500 personenauto’s. Op die manier kan toch een groot aantal mensen in één keer de viering bijwonen. In kerken geldt een maximum van 30 mensen.

Warm kleden

Er gelden wel een aantal extra voorwaarden voor bezoekers. Zo moet iedereen gedurende de viering in zijn auto blijven zitten en wordt er geen communie uitgereikt en ook niet gecollecteerd. In elke auto mogen alleen maar mensen zitten uit één huishouden die geen klachten hebben of quarantaine-plichtig zijn.



Naast het podium worden twee schermen opgesteld, zodat iedereen van uit elke auto goed zicht heeft. Het geluid van de viering is via de autoradio te volgen. De motor en de lichten van de auto moeten tijdens de mis uitgeschakeld worden, dus het is verstandig om je warm te kleden.



Belangstellenden kunnen vooraf een gratis ticket te reserveren, waarop het kenteken van de auto wordt geregistreerd. Alleen aangemelde auto’s worden op het terrein toegelaten. Kaarten reserveren kan via de website van het bisdom.