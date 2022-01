Noodbevel afgekondigd in Sittard-Geleen om dreiging demonstratie bij Nedcar

Handballer Smits uit Geleen wil niet rekenen voor beslissend EK-duel

De Nederlandse handballers baalden enorm na de nederlaag op het EK zondag tegen IJsland. ,,Dat zegt iets over ons, over hoe we gegroeid zijn als ploeg”, zegt topschutter Kay Smits uit Geleen een dag later. Het liefst wil hij alleen nog vooruit kijken, naar het duel van dinsdag met Portugal waarin een plaats in het hoofdtoernooi moet worden afgedwongen. Smits wil met zijn ploeg laten zien dat er naast de succesvolle Oranje-vrouwen inmiddels ook een Nederlandse mannenploeg staat die internationaal furore kan maken.

