Noodopvang Oekraïners in MECC Maastricht gaat dicht: ruimte nodig voor beurzen en evenementen

In het MECC verblijven momenteel nog ongeveer vijftig mensen, laat de Veiligheidsregio Limburg-Zuid weten. Het is de bedoeling dat zij in de komende dagen allemaal een plek in reguliere opvanglocaties kunnen vinden. Begin volgende week opent de veiligheidsregio een nieuwe ‘doorstroomlocatie’. Dat is sporthal Glanerbrook in Sittard-Geleen. Daar is plek voor ongeveer 300 vluchtelingen.