Noodopvang voor Oekraïners in Nieuw Bergen sluit

In totaal zijn in de sporthal in Nieuw Bergen 153 vluchtelingen uit de Oekraïne opgevangen, onder wie 49 kinderen. Ook werden tien huisdieren opgevangen. In de Veiligheidsregio Limburg Noord gold de opvang in Nieuw Bergen als één van twee noodopvangen, naast die in Horst. De noodopvang in Horst is volgens de veiligheidsregio voldoende.