OM in hoger beroep tegen vrijspraak schoonmoedermoord

In juli sprak de rechtbank in Roermond W. vrij van de jarenlange verdenking dat hij zijn schoonmoeder in 2016 met medicijnen om het leven had gebracht. Het standpunt van het OM wijkt ‘in aanzienlijke mate af van het oordeel van de rechtbank’. De openbare aanklager eiste begin juni twaalf jaar cel, omdat W. volgens justitie toentertijd zijn schoonmoeder bewust een dodelijke hoeveelheid medicijnen heeft toegediend in verpleeghuis Martha Flora in Maastricht. Volgens het OM deed hij dat omdat hij uit was op haar geld.