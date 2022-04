OM niet in hoger beroep in zaak tegen bezetters Sterrebos in Born

Volgens het OM is het niet mogelijk in hoger beroep te gaan. ‘Als voor een overtreding een rechterlijk pardon is gegeven of als de verdachte in eerste aanleg niet meer dan 50 euro aan geldboete(s) is opgelegd, kan noch door het OM noch door de verdachte hoger beroep worden ingesteld. Dit is wettelijk bepaald’, aldus het OM in een verklaring.