Omstanders redden te water geraakte man in Stein: traumahelikopter opgeroepen

Noodopvang Oekraïners in MECC Maastricht gaat dicht: ruimte nodig voor beurzen en evenemen­ten

De noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen in het congrescentrum MECC in Maastricht gaat eind volgende week dicht. Dan begint het seizoen voor beurzen en andere evenementen. De eerste beurs na het vertrek van de Oekraïners is gericht op mensen die een tweede huis zoeken.

14:35