Omstanders redden vrouw uit water Nederweert

Waterschap in verhoogde paraatheid voor noodweer in Limburg

Waterschip Limburg is vrijdagmiddag in verhoogde staat van paraatheid voor het noodweer. Op veel plaatsen zijn maatregelen genomen om te zorgen dat water versneld kan wegstromen. Duikers en sifons zijn geïnspecteerd, stuwen en beverdammen verlaagd en in de hele provincie zijn inspecteurs actief die het watersysteem hebben gecontroleerd en de situatie nauwlettend in de gaten houden, zei een woordvoerster van het schap vrijdagmiddag.

20 mei