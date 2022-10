Ongeluk zorgt voor flinke vertraging op de A2

Deel van Chemelot stilgelegd door energiecri­sis en verzwakte positie: ‘Dit zorgt voor grote zorgen’

Steeds meer bedrijven komen in de knel door de hoge energieprijzen. Zo zijn sinds eind augustus ook bij bedrijven op het industrieterrein van Chemelot in Geleen de activiteiten deels of volledig stilgelegd. Dat heeft directeur Loek Radix zaterdag verteld aan bezoekers van de open dag van Chemelot, meldt 1Limburg.

