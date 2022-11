Onno Hoes waarnemend burgemeester van Roermond

Hoes kreeg de functie omdat hij volgens Roemer veel bestuurlijke ervaring heeft en in staat is om partijen bij elkaar te brengen. Hoes was van 2010 tot 2015 burgemeester van Maastricht, maar moest daar onder druk van de gemeenteraad vertrekken na gedoe rond een affaire in de privésfeer. Later, van 2017 tot 2019, was hij waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer. Eerder, van 2002 tot 2010, was hij gedeputeerde in Noord-Brabant.