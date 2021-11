Ontsnapt varkentje gevangen door politie in Weert

Spoedover­leg over doorgaan aftrap carnavals­sei­zoen in Limburg

De burgemeesters van gemeenten in Noord- en Midden-Limburg voeren donderdagmiddag spoedoverleg over de vraag of en hoe evenementen nog wel kunnen doorgaan. De extra vergadering is georganiseerd door de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) naar aanleiding van de persconferentie van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge dinsdagavond. Prominent agendapunt is de aftrap van het carnavalsseizoen.

4 november