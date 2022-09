Op grote schaal regen in Nederland, kans op mist in Limburg

Regen- en onweersbuien trokken in de nacht over ons land en op veel plekken viel er 10 tot 20 millimeter. Lokaal kwam er op sommige plekken 25 millimeter neer. In het westen van Brabant viel in totaal 54 millimeter, wat ruim de helft is van de hoeveelheid die normaal in september valt. Er waren ook plekken waar er slechts enkele millimeters regen viel.