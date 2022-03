Oplichter (24) verdacht van bestellen moord op moeder van zijn kind

Dit schrijft 1Limburg op basis van informatie van L1. Deze informatie is bevestigd door justitie. T. werd al verdacht van meerdere oplichtingen.



Zo werd hij in 2018 veroordeeld voor een gevangenisstraf vanwege afpersing. In 2021 kwam daar een celstraf van een half jaar bij voor een gewelddadige woninginbraak. Voor beide zaken loopt nog een hoger beroep. De verdachte vluchtte tijdens het vonnis in de laatste zaak naar België, waarna hij daar in december werd gevonden door de lokale politie. Hierop is T. overgebracht naar een Nederlandse gevangenis, in afwachting van zijn volgende strafzaak.