Opnieuw aanhoudingen bij bezet bos bij Born, 9 bezetters in bomen

Een woordvoerster van de actiegroep Red het Sterrebos zei vanochtend, dat de activisten werden opgepakt tijdens een poging met een grote groep het bos binnen te dringen. Zes mensen slaagden er desondanks in om de bomen in te klimmen. Er zitten nu negen bezetters in het bos, van wie twee al ruim een week.

Hoeveel mensen er precies in geslaagd zijn het bos binnen te dringen, is overigens ongewis. De woordvoerster van de actiegroep is naar eigen zeggen afhankelijk van terugmeldingen uit het bos. ,,Het kan zijn dat er nog meer mensen in de bomen zitten”, zei ze. Het aantal bezetters werd ook vanochtend enkele malen naar boven toe bijgesteld. Gisterenavond zaten er nog vier bezetters in de bomen, maar een van hen, een vrouw, gaf het op en verliet het bos.

Lees verder onder de tweet.

Boos

De actiegroep is boos op de bewakers van het bos die zich volgens een woordvoerster met name misdragen jegens de vrouwelijke activisten. Volgens de woordvoerster werd een vrouw aangehouden terwijl ze haar behoefte deed.



Ook zou een groepje mannelijke beveiligers in de nacht van vrijdag op zaterdag een vrouwelijke activist hebben geïntimideerd en in gevaar gebracht door haar met stokken te prikken. ,,Dit gedrag vinden wij echt onacceptabel. Wij voeren een vreedzame actie en er is geen enkele reden om ons op seksistische en intimiderende wijze te benaderen”, aldus de woordvoerster.

Boseigenaar VDL laat in een reactie weten zich niet te herkennen in deze beschuldigingen. De woordvoerster van de politie kon nog niet reageren.

Bezet

Een actievoerder was er in de nacht van donderdag op vrijdag al in geslaagd door te dringen in het zwaar bewaakte bos naast VDL Nedcar. Toen zaten er nog in totaal drie actievoerders in de bomen.

Het bos werd vorige week vrijdag bezet. Daaraan deden toen 27 mensen mee. De meesten zijn inmiddels wegens verplichtingen elders of vermoeidheid vertrokken, of gearresteerd. VDL wil het bos kappen om uitbreiding van Nedcar mogelijk te maken. VDL heeft camera’s en hoge hekken rond het bos geplaatst om te voorkomen dat er mensen in en uit lopen. Ook houdt de beveiliging iedereen aan die door het bos loopt of erin wil.

VDL Nedcar

Vele honderden werknemers van VDL Nedcar hielden dinsdag een manifestatie voor de hoofdingang van de autofabriek in Born. Zij demonstreerden vóór de kap van het naastgelegen Sterrebos om uitbreiding van de fabriek mogelijk te maken. ,,Onze toekomst staat op het spel”, zei vakbondsbestuurder Robert Wonnink van CNV Vakmensen in zijn toespraak tot de werknemers.

De actievoerende werknemers van Nedcar werden dinsdagmiddag toegesproken door bestuurders Ron Peters van FNV Metaal, en Wonnink. ,,We staan hier niet om ons af te zetten tegen mensen die het milieu een warm hart toedragen”, zei Peters, ,,maar om op te komen voor jullie banen. De directie van Nedcar praat met een potentiële klant. Daarvoor moet een hal komen op de plaats van het Sterrebos. En daarvoor is kap nodig.”