Opnieuw vergeefse zoektocht naar sinds 1975 vermiste Marjo Winkens in Limburgs dorp

Een woordvoerder van Stichting Signi Zoekhonden heeft dat gisteravond laten weten. Vrijwilligers van de stichting zochten de afgelopen weken en maanden het gebied af met speurhonden en een grondradar. Afgelopen weekend en ook gisteren werd vervolgens gericht gezocht in de bodem. Dit gebeurde naar aanleiding van een verhaal dat privédetective Ben Zuidema hoorde van een inmiddels overleden tbs-er uit Heerlen. Die zou verteld hebben dat hij degene was die Marjo Winkens heeft vermoord. Hij zou haar lichaam hebben begraven in een bos bij Ulestraten.

Het was niet de eerste zoektocht naar het vermiste meisje. In 2005 werd in Beesel gezocht na een tip dat daar stoffelijke resten zouden liggen. Een jaar later werd de stortplaats in Spaubeek onderzocht. In beide gevallen werden geen sporen van het vermiste meisje gevonden. Ook een zoekactie in april 2019 in Beesel leverde niets op.