Oud-gedeputeerde in Limburg opent meldpunt tegen journalist

Driessen heeft het meldpunt geopend vanwege een bewering in het onlangs verschenen boek De Vriendenreünie van Dohmen en collega-journalist Paul van der Steen. In het boek wordt een anonieme gedeputeerde genoemd die zich in de dienstauto naar een bordeel liet rijden. Driessen heeft nu zelf naar buiten gebracht dat de passage over hem gaat, maar dat de bewering niet klopt. ,,Het is gewoon nooit gebeurd. Er klopt niks van het verhaal”, zegt hij tegen 1Limburg.