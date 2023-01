Oud-voetballer Bob Jongen overleden

Bob Jongen groeide op in Kerkrade was in de jaren ‘50 aanvaller bij onder meer Roda Sport, Alemannia Aachen en Fortuna’54.

Tijdens zijn jaren als voetballer bij Alemannia Aachen, behaalde hij ook het trainersdiploma in Keulen. Na zijn actieve loopbaan, was hij ook eigenaar van de beroemde uitgaansgelegenheid Le Caveau in Geleen. Ook was hij scout voor Roda JC.