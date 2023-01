Overstromingen zoals in Limburg niet te voorkomen, maar schade te beperken: ‘Niets doen is geen optie’

70 bezoekers bij orthodoxe kerstvie­ring voor Oekraïners in Wittem

Een orthodoxe kerstviering voor Oekraïense vluchtelingen in het Limburgse Wittem is zaterdag bijgewoond door zo’n 70 mensen. De dienst, die verliep in een rustige en gelaten sfeer, vond plaats in Klooster Wittem, een leef- en werkgemeenschap in het Zuid-Limburgse Heuvelland.

7 januari