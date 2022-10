Personeel friettent in Tegelen verjaagt gewapende overvaller

Verwarring bij fans in Limburgs Montfort over WK-titel Verstappen

Bij de naar schatting tweehonderd bezoekers van zaal Housmans in het Limburgse Montfort sloeg vanochtend de verwarring toe: was Max Verstappen nu wel of geen wereldkampioen in de Formule 1 geworden in Japan? De verwarring werd gevoed door tegenstrijdige berichten in de media na afloop van de door Verstappen gewonnen race. Pas na 10.35 uur kwam het definitieve nieuws dat hij toch echt de WK-titel binnen had.

9 oktober