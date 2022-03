Peter Gillis moet pas aangekochte camping in Valkenburg alweer sluiten

De Astense multimiljonair, tv-ster en eigenaar van Oostappen Groep kocht de camping in november. Burgemeester van Valkenburg aan de Geul Daan Prevoo stelt in De Limburger dat Gillis vanaf toen al meermaals is gewezen op het feit dat hij een vergunning nodig heeft.



Vorige week stonden er handhavers op de stoep, waarna de camping moest worden gesloten. De op dat moment aanwezige gasten zijn naar huis gestuurd.



Volgens de krant is er dinsdag alsnog een vergunningsaanvraag ingediend door een andere bv dan die waar Gillis eerder actief mee was in Valkenburg. De Massa is kassa-ster hoopt dat hij begin april weer open mag, maar burgemeester Prevoo heeft daar een hard hoofd in.



Geruchten over een aanstaande scheiding wees Gillis dinsdag op zijn eigen kenmerkende wijze naar het rijk der fabelen: