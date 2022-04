Pizzakoerier naar woning Susteren gelokt en overvallen, politie zoekt getuigen

Oorlogsmu­se­um Eyewitness in Beek sluit over halfjaar de deuren

Oorlogsmuseum Eyewitness in het Limburgse Beek sluit per 1 oktober zijn deuren. Directeur Wim Seelen van het museum maakte dit dinsdag bekend. Ondanks de groeiende belangstelling kan hij de noodzakelijke investeringen in het museum niet meer bekostigen. Het museum trok vóór corona jaarlijks meer dan 10.000 bezoekers.

30 maart