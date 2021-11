Plafond winkelcentrum Beek over 150 meter ingestort door beschadigde sprinkler

Achtervol­ging in Venlo eindigt in greppel, twee agenten gewond

Twee agenten zijn vanochtend gewond geraakt tijdens een achtervolging in Venlo. Ze kwamen met hun voertuig in een greppel terecht langs de Venrayseweg. Ook de auto die ze achterna zaten, belandde in de greppel. De bestuurster is aangehouden, meldt de politie.

23 november