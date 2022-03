Politie alert na melding kinderlokker in Geleen

Risico op natuurbran­den in delen van Nederland

In Gelderland, Utrecht en grote delen van Overijssel en Limburg is sprake van een verhoogd risico op natuurbranden. Brandweer en natuurbeheerders zijn extra alert, omdat het zo droog is dat een brandje in de natuur zich razendsnel kan uitbreiden. Open vuur zoals kampvuurtjes en barbecue in de buitenlucht is in de droge gebieden verboden, aldus de veiligheidsregio Utrecht.

11 maart