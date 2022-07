Politie arresteert twee jongens (18 en 19) voor betrokkenheid steekpartij carnaval in Limburg

Duitser Kerkrade werd gedood tijdens overhandi­gen grote som geld: ‘Uit de hand gelopen vorm van oplichting’

De politie is op zoek naar twee inzittenden van een auto die een week geleden in Kerkrade een 33-jarige man uit Zülpich (Duitsland) hebben doodgereden. Volgens de politie werd de Duitser het slachtoffer van oplichting en diefstal met fatale afloop. De politie spreekt van “een uit de hand gelopen vorm van oplichting en diefstal, waar de politie inmiddels een paar keer op gestuit is dit jaar.”

30 juni