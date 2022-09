Politie en traumahelikopter rukken uit voor gewonde man op straat, blijkt gestruikeld

Dringende oproep weg te blijven uit smeulend Mariapeel: ‘Kom niet, het is gevaarlijk’

De Veiligheidsregio Limburg Noord doet opnieuw een dringende oproep om weg te blijven uit de Mariapeel. In het gebied smeult over een oppervlakte van 40 hectare een brand. Er is een noodverordening van kracht, maar de brandweer vreest dat dagjesmensen dit weekend toch een kijkje willen nemen in het gebied.

2 september