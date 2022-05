Politie Limburg rolt netwerk illegale anabolenhandel op, 6 aanhoudingen

De politie heeft meerdere zoekingen gedaan in acht woningen en vijf bedrijfspanden in Heerlen, Landgraaf, Geleen, Maastricht, Voerendaal, Kerkrade en Eygelshoven. Hierbij legden agenten beslag op contant geld, bankrekeningen in binnen- en buitenland, onroerend goed, grote hoeveelheden anabole steroïden en zes luxevoertuigen en luxe voorwerpen, sieraden en modeartikelen van luxe merken.

Omzet van 6 miljoen euro

De webshop is vanochtend offline gehaald. Uit resultaten blijkt dat een groot deel van de bestellingen binnen Nederland werden verstuurd. Die Nederlandse bestellingen leverden in vier jaar een omzet op van ruim 6 miljoen euro.

Het gebruik van anabolen is in Nederland niet strafbaar, behalve in de topsport. Daar wordt het illegale dopingmiddel gebruikt om meer spieren te kweken en om de prestaties te verbeteren. De handel in anabole steroïden is echter wél strafbaar.