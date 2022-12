Politie verdenkt Limburgse nepagent van brutaal beroven bejaarden

De politie zegt vijf zaken naar de man uit Horst te kunnen herleiden, in Boxmeer, Malden, Reuver en Horst. Bij de zaak in Reuver was de man uit Uden mogelijk betrokken, aldus de politie, die nog uitzoekt of de Brabander ook bij andere zaken betrokken was.

In een wooncomplex aan de Vlierstraat in Venray zou de Horstenaar een bejaarde man hebben beroofd, na met een smoes de woning te zijn binnengedrongen. Hij had zich volgens de politie in dit geval voorgedaan als bezorger van medicijnen. Hij sloot het slachtoffer op om er vervolgens met een onbekend geldbedrag vandoor te gaan. In andere gevallen zou hij zich als agent hebben voorgedaan. De politie pluist uit of de man nog meer op zijn kerfstok heeft.