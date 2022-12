Politie zet helikopter in bij zoektocht naar vier verdachten in gestolen auto bij Beek

Duitsland grijpt in bij ‘menson­waar­di­ge’ huisves­ting arbeidsmi­gran­ten door Nederland­se bedrijven

De Duitse autoriteiten hebben gisteravond in het Duitse grensgebied bij Roermond en Venlo invallen gedaan in woningen waar Nederlandse en Poolse bedrijven arbeidsmigranten huisvesten. Een aantal van deze onderkomens werd gesloten omdat er levensgevaarlijke toestanden heersten of er geen verwarming was.

13 december