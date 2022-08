Politie zoekt fietser in zaak Xavier Durlinger

Asielzoe­kers ontevreden over opvang in Limburgse gouverne­ment

De veertig asielzoekers die sinds kort worden opgevangen in een gebouw bij het gouvernement (provinciehuis) in Maastricht, zijn vanochtend demonstratief buiten gaan zitten. Volgens een woordvoerster van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg zijn ze ontevreden over de opvang en eisen ze een ander onderkomen.

