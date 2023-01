Politiehond vindt in tuin verstopte bestuurder van gestolen auto na crash

Arriva: vooral uitval door staking in Limburg en Brabant

De staking van Arriva-medewerkers in het streekvervoer is vooral te merken in Limburg en Brabant. Volgens een woordvoerder van de vervoersmaatschappij rijden in Limburg zo‘n 35 tot 40 procent van de bussen. Ook staan de treinen hier vandaag stil. In Brabant gaat het om 20 tot 30 procent van de bussen.

19 januari