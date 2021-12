PVV schrapt Maastrichtse van kandidatenlijst vanwege rechts-extremisme

Al ruim twee jaar lang is ze in Maastricht actief als burgerraadslid voor de PVV. ,,Dat was geen enkel probleem‘’, zegt fractievoorzitter en lijsttrekker René Betsch. Daarom besloot hij haar voor de komende verkiezingen op de kandidatenlijst te plaatsen. Toen kwam er een telefoontje uit Den Haag. Hij werd overruled. ,,Al eerder werd ik door Den Haag aangesproken over haar partner, die lid is van Close Combat. Die band gebruikt het teken '33' dat als rechts-extremistisch wordt gezien. Blijkbaar is Maud nu niet door de screening gekomen, al ken ik de werkelijke reden niet.‘’