Recordreeks warme dagen in Arcen: 91 dagen op rij meer dan 20 graden

Alleen tijdens de start van de zomer werd in Arcen volgens het weerbureau de 20 graden niet gehaald. Daarna volgde op het Limburgse weerstation een recordreeks warme dagen, die zal aanhouden tot in ieder geval het einde van de meteorologische zomer op 1 september. Daarmee komt het totaal op 91 dagen warme zomerdagen. ,,Aangezien de meteorologische zomer in totaal 92 dagen kan duren, is dit record bijna onbreekbaar”, rekent Weeronline voor. Er kan alleen een nieuw record worden gevestigd als het op een weerstation alle dagen in een zomer warmer dan 20 graden wordt.