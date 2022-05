Ringslang komt steeds meer voor in Limburg

Tunnel Heerlen ingestort, onderzoek naar mogelijk slachtof­fer

In Heerlen is vrijdag een tunnel ingestort. Hulpdiensten onderzoeken momenteel of er iemand bedolven is. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg laat weten dat de tunnel handmatig door iemand gegraven is. “Er waren dus geen werkzaamheden of iets dergelijks.”

