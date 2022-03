Ruim de helft van de Limburgse gezinnen is niet geschikt om vluchtelingen op te vangen

Klimaatac­ti­vis­ten op de been kort voor gemeente­raads­ver­kie­zin­gen

Op verschillende plekken in Nederland zijn zaterdag zo’n 15 klimaatacties gehouden in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. In Eindhoven werd een duurzame modeshow gehouden en in onder meer Hilversum, Gouda en Delft werden debatten met lokale politici georganiseerd.

