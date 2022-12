Saudisch chemiebedrijf SABIC wil hoofdkantoor van Sittard naar Amsterdam verhuizen

Rowwen Hèze maakt musical­voor­stel­ling over Limburgse overstro­min­gen: ‘We maken geschiede­nis invoelbaar’

De Limburgse band Rowwen Hèze werkt met Toneelgroep Maastricht en De Maaspoort samen aan een voorstelling over de overstromingen in Limburg. Muziek van de formatie zal te horen zijn in de musical Het was Zondag in het Zuiden, die volgend jaar in de zomer te zien moet zijn.

16 november