Scholier (13) overleden na aanrijding met bus: ‘We wensen de familie veel sterkte en kracht toe’

De leerling zat op het scholengemeenschap Sint Ursula in Horn. ‘Met grote verslagenheid hebben wij het bericht ontvangen dat een van onze leerlingen vandaag is overleden als gevolg van een noodlottig ongeval. We wensen de familie veel sterkte en kracht toe’, aldus het scholengemeenschap. Alle leerlingen zijn naar huis gestuurd. Eerder werden geplande schoolreisjes al afgelast.

De bestuurder van het rijwiel werd rond 8 uur aangereden door een bus. Volgens 1Limburg rukten meerdere ambulances uit en is ook een traumahelikopter geland. De fietser is gereanimeerd en in het bijzijn van een trauma-arts per ambulance met spoed naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.