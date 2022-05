Slachtoffer instorten tunnel is 29-jarige man uit Stein

Politie houdt Limburger (25) aan in Spanje wegens pillenlab

In een omvangrijke Brabantse strafzaak over pillenlabs is vandaag opnieuw een verdachte in Spanje aangehouden. Het is een 25-jarige Limburger. De officier van justitie zei woensdag bij een voorbereidende zitting dat bovendien nog één verdachte zoek is.

4 mei