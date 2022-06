Slachtoffer moord Buchten is Servische volkszanger

Volgens de politie woonde de man sinds drie jaar in Nederland, evenals zijn vier kinderen. Daarvoor woonde hij in Oostenrijk en Duitsland. In Servië is een vijfde kind op komst.

De politie denkt dat de man ergens tussen 14.00 en 15.00 uur met zijn grijze Mercedes thuis is gekomen. Hij parkeerde de auto in zijn garagebox, om vervolgens met de fiets naar een bakker te gaan. Vlak voor 16.00 uur rekende hij daar af, maakte nog een praatje met iemand en ging daarna naar huis. Kort daarop werd hij volgens de politie neergeschoten.

De politie vraagt mensen die over camerabeelden beschikken van de route waarover hij gefietst is tussen 06.00 en 18.00 uur, die ter beschikking te stellen. Ook zoekt de politie een belangrijke getuige die gezien werd bij de parkeervakken waar geschoten werd. Mogelijk is deze man getuige geweest van het schietincident of van wat daaraan voorafging. Om zijn identiteit te achterhalen is een compositietekening van hem gemaakt.