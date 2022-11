Sluis in Maas bij Heel toch langer open na protest van brancheorganisaties

Vandaag eerste officiële vorstdag van dit najaar, morgen mogelijk regionale sneeuwval

Bij het KNMI in De Bilt zakte de temperatuur vanochtend tot -0,1 graden en daarmee is de eerste officiële vorstdag in het najaar een feit, meldt Weer.nl. Gemiddeld valt de eerste vorstdag in De Bilt op 2 november, dus dat is aan de late kant.

19 november