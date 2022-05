Sproeiverbod in deel Gelderland en Utrecht, tientallen dammetjes in Limburg

Vallei en Veluwe strekt zich uit van de IJssel tot aan de Nederrijn, langs de Randmeren tot in de Utrechtse Vallei. Het schap begon het voorjaar met voldoende water in beken en sloten en een behoorlijke grondwaterstand. Dat kwam doordat het in februari in het gebied veel en hard regende. Maar ondertussen is dat water op en vallen kleine watergangen en beken al droog. Dat veroorzaakt met name op de Veluwe en in de Utrechtse Vallei veel natuurschade.