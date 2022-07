Stein vangt tot oktober 50 asielzoekers op

Rapport: natuur Geuldal voorkwam ergere overstro­min­gen in Limburg

De natuur in het Limburgse Geuldal heeft tijdens de zware overstromingen van vorige zomer gefunctioneerd als een ‘klimaatbuffer’ en erger voorkomen. Tot die conclusie komen onderzoekers van het onafhankelijke Bureau Stroming in een rapport voor Natuurmonumenten. ‘Zonder deze bufferende werking van het Geuldal was de waterstand in Valkenburg en Meerssen nog veel hoger geworden’, schrijven ze.

21 juni