Stuw bij Roermond is weer helemaal hersteld en operationeel

Musical Dagboek van een Herders­hond verlengd: ‘Niet alleen voor Limburgers’

De nieuwe musical Dagboek van een Herdershond is met een paar weken verlengd. De productie van Albert Verlinde en Toneelgroep Maastricht is nu “wegens grote belangstelling” tot en met 17 juli in het MECC Maastricht te zien.

18 april