Supermarktmagnaat mag eindelijk doen wat hij écht leuk vindt: ‘Mijn vader opvolgen was een soort last’

Leo Linders gaat weer ‘lekker studeren’: Grieks, Latijn. Even een jaar geen verplichtingen. ,,Wel een apart gevoel na zoveel jaar. Officieel werk ik 37,5 jaar in het bedrijf.”



In de kantine van de Jan Linders in Nieuw-Bergen hangen nog de gekleurde ballonnen en een krantenpagina. Het zijn de stille getuigen van het afscheidsfeest van Linders. Dat afscheid had de supermarktbaas drie maanden geleden aangekondigd. Vrijdag 31 januari was het zover.



Lijfspreuk

Weg is weg, Linders zal het nog een paar keer herhalen. Deze maandagmiddag is hij weer gewoon op de zaak in Nieuw-Bergen waar het portret van zijn vader en grondlegger Jan Linders prominent aanwezig is met daaronder de tekst: ‘Houd van de mensen, dan houden de mensen van jou’, een lijfspreuk die in alle kantines van de 61 supermarkten hangt.



Een eigen kantoor heeft Linders niet meer. We zitten daarom in spreekkamer 002B, een sobere ruimte. Linders is gekleed in een donker pak, met stropdas. Die stropdas moet, vindt hij, want dit is een formele situatie. Hij is dan wel weg, maar hij is nog steeds eigenaar. Hier is hij in functie. Dan moet hij niet doen alsof het anders is.



,,Ik ben niet bazig, maar ik sta voor transparantie”, zegt hij. Dat zit allemaal samengebald in die stropdas.