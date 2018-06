Tbs'er filmt ontsnapping uit zijn kamer in kliniek De Rooyse Wissel

S P E C I A L Twijfels over definitieve afsluiting Willem Boyeweg Gennep

5 januari GENNEP - Heeft de gemeente Gennep er goed aan gedaan om de Willem Boyeweg in Gennep ter hoogte van de Rijsenbeeklaan af te sluiten voor autoverkeer? Eind van de maand moet dat duidelijk worden. Nu de afsluiting een half jaar bestaat, zijn bij de gemeente diverse klachten en bezwaren binnengekomen. Bewoners van straten in de wijk waar nu meer verkeer doorheen komt, zijn niet allemaal blij. En volgens informatie van de plaatselijke VVD klagen ondernemers ook. De verkeersmaatregel kwam tot stand op verzoek van de buurt. Een werkgroep van bewoners, vertegenwoordigers van basisschool De Ratel, Wijkraad Gennep-Zuid, Veilig Verkeer Nederland en de gemeente onderzocht de verkeersoverlast in de buurt. In 2015 en 2016 waren er diverse acties en een buurtonderzoek onder 280 adressen. Uiteindelijk besloot de gemeente tot het onderbreken van de Willem Boyeweg met afsluitpaaltjes.