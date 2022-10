Tegemoetkoming voor door overstromingen getroffen ondernemers

Grote drukte bij winkel met merchandi­se Max Verstappen in Swalmen

Kakelverse donkergrijze shirts met de opdruk Max Verstappen World Champion 2022 gaan vanmiddag als zoete broodjes over de toonbank in de Max Verstappen Shop in de Limburgse plaats Swalmen, vlakbij Roermond. De zaak werd enigszins overvallen door de toestroom van vele honderden klanten die allemaal merchandise van de wereldkampioen wilden aanschaffen.

