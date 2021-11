Tot 250 miljoen euro schade door wateroverlast Limburg en Brabant

Spreiding coronapa­tiën­ten lukt niet meer in Limburg: ‘Reguliere zorg komt in de knel’

Het Zuyderland Ziekenhuis met vestigingen in Heerlen en Sittard kan geen nieuwe coronapatiënten meer opvangen. Deze worden noodgedwongen naar andere ziekenhuizen buiten Limburg gestuurd. In de provincie kunnen ze niet meer terecht. Limburgse ziekenhuizen in Maastricht, Weert, Roermond en Venlo hebben geen ruimte meer om patiënten van Zuyderland over te nemen. Dat blijkt uit een rondgang langs de Limburgse hospitalen.

8 november