Touringcar met 38 inzittenden van de weg geplukt: arbeiders te dicht op elkaar

Het bedrijf was al meerdere keren gewaarschuwd, maar ondernam geen actie. De burgemeester van Venlo, tevens voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Limburg, Antoin Schouten, is dan ook blij met de actie van de politie.



,,Laat dit een helder en duidelijk signaal zijn aan het bedrijf. Het is ook een signaal aan de werknemers die ook een eigen verantwoordelijkheid hierin hebben. We gaan het scherp in de gaten houden. Zeker als het gaat om het vervoer van internationale werknemers. Bedrijven moeten maatregelen nemen. Daar is geen twijfel over mogelijk’’, aldus Schouten in een reactie.



Een woordvoerder van de politie kon gisteravond geen nadere informatie geven over de herkomst van het bedrijf.