‘Tropenrooster’ voor sommige vaccinatie- en testlocaties in Drenthe en Limburg

Man (30) uit Landgraaf gewond na botsing op auto met pech op Duitse B56

Bij een botsing op de Duitse rijksweg B56 is een 30-jarige man uit Landgraaf gewond geraakt. Dit gebeurde over de grens bij Sittard en de afrit Tüddern. Hij botste met zijn auto op een auto die met pech langs de weg stond. De man is per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis.

5 augustus