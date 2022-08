Twee aanhoudingen met behulp van Limburgse politiehonden

60 minderjari­ge asielzoe­kers uit Ter Apel naar hotel in Limburgse Sevenum

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vangt in september zestig alleenstaande minderjarige asielzoekers op in het Gr8 Hotel aan de Kleefsedijk in het Limburgse dorp Sevenum. De opvang moet verlichting bieden aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, maakte de gemeente Horst aan de Maas bekend. Het COA heeft een huurcontract met het hotel gesloten voor een half jaar.

22 augustus