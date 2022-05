Twee auto's botsen op elkaar in Maasbree: bestuurster raakt gewond

Waterschap Limburg kondigt code geel af om droogte

Het Waterschap Limburg gaat zandzakken in beken en waterlopen leggen om het water vast te houden. Ook worden stuwen in de hoogste stand geplaatst. Dat alles vanwege de aanhoudende droogte. Het schap heeft in verband daarmee code geel afgekondigd. Dat betekent dat het schap extra alert is op het waterpeil in de Limburgse regio’s.

12 mei